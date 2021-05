In der aktuellen Folge von Die Höhle der Löwen sorgten Patrick Rupprecht, Carina Eigner und Markus Wenzl für eine echte Premiere: Eine echte Marschkapelle spielte vor den Investoren. Die Gründer präsentierten damit ihr Produkt Marschpat, ein digitales Marschkappellebuch. Mit ihrer Idee konnten sie die Löwen nicht überzeugen – im Gegenteil. Sie ernteten von Carsten Maschmeyer (62) & Co. mächtig Kritik. Das Trio konnte als keinen Deal ergattern – doch wie geht es ihnen nach der Show?

"Uns geht es sehr gut", erklärten die Tüftler gegenüber Promiflash. Auch ohne einen Löwen-Deal können sie einige Erfolge auf ihrem Konto verbuchen. Nach ihrer Teilnahme in der Sendung hätten sie sich Michael Altrichter, einen bekannten Investoren aus Österreich, ins Boot geholt – und dieser Schritt zahlt sich aus. "Wir haben schon viele Kapellen mit unserem Marschpat System ausgestattet, sowohl in Deutschland als auch in Österreich", berichteten sie weiter. Dazu zählt unter anderem auch die Militärkapelle aus Oberösterreich.

Ihren Auftritt in dem Vox-Format bereuen Patrick, Carina und Markus daher keineswegs. "Wir freuen uns, dass wir diese tolle Erfahrung machen durften. Wir haben das Feedback positiv angenommen und anschließend dementsprechend in unsere Produkte eingearbeitet", betonen sie im Promiflash-Interview. Sie seien dazu angeregt worden, ihr Geschäftsmodell zu überdenken und zu verbessern.

TVNOW / Frank W. Hempel "Die Höhle der Löwen"-Investoren

TVNOW / Frank W. Hempel Marschpat bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel

