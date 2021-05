Überraschende Neuigkeiten von Naomi Campbell (50)! Das Model ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die Laufstegschönheit hatte in den vergangenen Jahren schon häufiger über ihren Kinderwunsch gesprochen. Eilig hatte sie es damit bisher allerdings nicht. Sie war sich sicher, aufgrund moderner Wissenschaft noch genug Zeit für eine Familiengründung zu haben. Nun überraschte die 50-Jährige ihre Fans mit einer Ankündigung: Sie hat ein Baby bekommen!

Auf Instagram teilte Naomi ein niedliches Foto, auf dem sie die Füßchen eines Säuglings in ihren Händen hält. "Ein wunderschöner kleiner Segen hat mich als seine Mutter ausgesucht. Ich fühle mich so geehrt, diese liebe Seele in meinem Leben zu haben. Es gibt keine Worte, die die lebenslange Verbindung beschreiben können, die ich ab jetzt mit dir teile, kleiner Engel. Es gibt keine größere Liebe", schrieb sie zu dem Bild. Ob es sich bei ihrem Nachwuchs um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, behielt sie bisher noch für sich. Auch der Babyname ist noch ein Geheimnis.

Ihr Babyglück hatte Naomi im Vorfeld nicht öffentlich gemacht. Ob sie das Kind selbst zur Welt gebracht, die Hilfe einer Leihmutter in Anspruch genommen oder ihren Sprössling adoptiert hat, ist daher noch nicht bekannt. Glaubt ihr, Naomi wird bald mehr über ihr Baby preisgeben? Stimmt ab!

Instagram / naomi Naomi Campbell und ihre Tochter, Mai 2021

Getty Images Naomi Campbell im Dezember 2019 in London

Getty Images Naomi Campbell im November 2019 in Los Angeles

