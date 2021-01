Die Augen der Modewelt sind in diesen Tagen auf die Stadt der Liebe gerichtet! Anlässlich der Paris Fashion Week geben sich die ganz Großen die Ehre und zeigen, was die Haute Couture zurzeit zu bieten hat. Und nicht nur, dass atemberaubende Kollektionen auf den Laufstegen präsentiert wurden: Auch die erlesene Prominenz vor Ort wusste zu glänzen. Eine Woche voller Highlights – und so auch der gemeinsame Catwalk von Model-Ikone Kate Moss (47) und Tochter Lila (18).

Das Mutter-Tochter-Gespann war für das Modehaus Fendi auf dem Laufsteg unterwegs. Und obwohl Lila Moss mit ihren 18 Jahren schon auf eine ganze Menge Model-Erfahrung zurückblicken kann, mutete die Show wie eine Staffel-Übergabe an. In einem silbergewobenen Traum von einem Perlenkleid schwebte Lila über den Catwalk. Direkt hinter ihr folgte Mama Kate in einem ebenfalls silbern glänzenden Seidenkleid mit stilvoll inszeniertem Dekolleté.

Model-Legende Naomi Campbell (50) bewies, dass sie im Laufe ihrer langen Karriere nichts von ihrer Eleganz eingebüßt hat. Sie trug ein bodenlanges silbriges Kleid mit einem überlangen Umhang. Der Stoff war marmorartig gemustert und ließ sie wie eine antike Statue der Königin des Catwalk erscheinen.

Auch Cara Delevingne (28) war bei der großen Fendi-Show zu sehen. Sie trug eine grünliche Kombination in Samt: Der androgyn anmutende Look vereinte einen bodenlangen Rock mit einem offenen Blazer und transparenter Bluse. Dazu trug sie farblich abgestimmte, überdimensionale Ohrringe.

