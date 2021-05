Stefanie Heinzmann (32) hat harte Zeiten durchgemacht. Aktuell sehen die Zuschauer die Sängerin neben Nura (32), DJ Bobo (53) und Co. bei Sing meinen Song. In der Tauschkonzert-Show flossen bereits einige Tränen, als die Kandidaten Songs ihrer Mitstreiter interpretierten. Auch Stefanie verarbeitet als Musikerin viele Emotionen in ihren Liedern. Vor allem eine Phase in ihrem Leben machte ihr zu schaffen: Stefanie wies sich sogar einst selbst in eine Psychiatrie ein.

Mit 17 Jahren fasste die "In The End"-Interpretin den Entschluss, sich selbst in eine geschlossene Psychiatrie einzuweisen. Der Grund: Stefanie machte in ihrer Schulzeit furchtbare Erfahrungen mit Mobbing. "Ich wurde auserkoren, die Gemobbte zu sein", ließ die 32-Jährige im RTL-Interview Revue passieren. Sie habe große Schwierigkeiten gehabt, zu den anderen Mädchen dazuzugehören. "Mädchensachen" seien einfach nie ihr Ding gewesen, erklärte die ehemalige Castingshow-Kandidatin.

Heute ist Stefanie eine selbstbewusste, starke Frau. Doch der Weg bis dahin war steinig. Wie hat sie das geschafft? "Mit sehr vielen Therapien – das ist Arbeit, das kommt nicht von selbst. Ich hatte keine Lust, Opfer von mir selbst zu sein", erklärte Stefanie.

Stefanie Heinzmann im Jahr 2009

Stefanie Heinzmann bei der Echo-Verleihung, 2009

Stefanie Heinzmann bei der 1Live Krone in Bochum

