Diese Neuigkeit wird viele von Anne Wünsches (29) Fans bestimmt überrascht haben: Die Influencerin und ihr Ex-Freund Karim wagen ein Liebes-Comeback! Im vergangenen Jahr trennte sich das Paar nach knapp einem Jahr Beziehung. Anscheinend waren die Gefühle füreinander wohl aber nie ganz weg: Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und der Synchronsprecher geben ihrer Liebe nämlich jetzt eine zweite Chance. Anne hat Promiflash verraten, wie lange sie schon wieder mit Karim zusammen ist!

Im Interview mit Promiflash enthüllte die zweifache Mutter, dass die beiden schon seit einem Monat wieder liiert sind. "Ist keine große Zeit, aber es fühlt sich einfach anders an als damals, deswegen war ich dazu bereit, es öffentlich zu machen", erzählte die 29-Jährige. Anne war es wichtig, sich etwas Zeit mit der Verkündung zu lassen – schließlich habe es ja auch zuvor Gründe für die Trennung gegeben. "Wenn man dann wieder zusammenfindet, dann denkt man: 'Okay, die ersten Wochen läuft es vielleicht ganz gut'", erklärte sie – die Gefahr, dass man in alte Muster zurückfällt und sich dann trennt, sei aber durchaus vorhanden. Das sei aber bislang nicht der Fall.

Dennoch könne man nie wissen, ob die Beziehung am Ende auch wirklich hält, wie Anne betonte: "Das weiß man bei keinem Partner, egal mit wem man zusammenkommt." Es könne immer entweder nur eine kurze Liaison oder aber eine lange Beziehung über Jahre werden.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Karim

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim

Instagram / anne_wuensche Karim und Anne Wünsche

