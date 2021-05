Sarafina Wollny (26) und ihr Mann Peter (28) sind Eltern geworden! Am Montag wurde die Wollnys-Bekanntheit in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Verdacht: Schwangerschaftsvergiftung. Zum Wohl der Mutter und ihrer ungeborenen Kinder wurden die Twins nun auf die Welt geholt. Das gab Silvia Wollny (56) auf Instagram bekannt: "Letzte Nacht gab es Komplikationen und die Zwillinge mussten per Notkaiserschnitt in der 30. Woche geholt werden", heißt es in dem Post. Sarafina und ihren Babys gehe es den Umständen entsprechend aber gut.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de