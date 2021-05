Prinz Harry (36) und Meghan (39) haben jetzt allen Grund zum Feiern. Der Grund: Ihr dritter Hochzeitstag steht an. Es ist tatsächlich inzwischen drei Jahre her, dass der britische Adlige und die Ex-Suits-Darstellerin sich am 19. Mai in Windsor Castle vor den Augen der Welt das Jawort gaben. Seitdem hat das Paar einen Sohn bekommen, ist in die USA ausgewandert, und gerade ist auch Nachwuchs Nummer zwei auf dem Weg. Aber wie zelebrieren die beiden Turteltauben eigentlich ihr Jubiläum in diesem Jahr?

Sie schenken sich nichts, sondern geben eher zurück, denn: Anlässlich ihres dritten Hochzeitstages enthüllten sie ihren Plan, ein Katastrophenhilfezentrum in Indien zu bauen. Das gaben die beiden nun auf ihrer Webseite Sussex Royal bekannt. Dieses soll das Land im Kampf gegen das aktuell weltweit grassierende Virus unterstützen, da es die südasiatische Nation besonders schwer getroffen hat. Harry und Meghan versprechen, dass das geplante Zentrum "Erleichterung und Widerstandsfähigkeit sowie Heilung und Stärke" für diejenigen biete, die es nutzen wollen.

Das Hilfezentrum in Indien soll auf demselben Bauplan wie jenes Gebäude basieren, das die baldigen Zweifacheltern bereits auf der Karibikinsel Dominica errichten ließen. Dort können die Einheimischen kostenloses Essen sowie medizinische Versorgung einschließlich einer Impfung erhalten.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Sohn Archie

Anzeige

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Endeavour Fund Awards

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Meghan in London im November 2017

Anzeige

Seid ihr überrascht, dass Harry und Meghan anlässlich ihres Hochzeitstages etwas für wohltätige Zwecke tun? Nein, das passt zu ihnen. Ja, schon ein bisschen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de