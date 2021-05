Es sind nur noch wenige Tage bis zum Finale von Germany's next Topmodel! Am 27. Mai kürt Heidi Klum (47) zum 16. Mal eine Siegerin ihrer Castingshow. Dafür müssen die verbliebenen Kandidatinnen natürlich eine Menge proben. Und nicht nur die – auch die Top 20 der diesjährigen Staffel stößt für einen Walk zum Finale dazu. Gerade sind Heidis Mädchen allesamt nach Berlin gereist, um sich vor dem Probenstart in Quarantäne zu begeben.

Die Liveshow findet dieses Jahr in der Hauptstadt statt – logisch, dass die GNTM-Teilnehmerinnen sich daher wieder alle in Berlin befinden. In ihren Instagram-Storys zeigten einige von ihnen die Anreise und auch ihre Hotelzimmer. Alysha Hübner verriet ihren Fans sogar: "Ich bin erstmal bis Sonntag in Quarantäne." Danach gehen die Proben für das Finale offenbar los.

Nur Ashley Amegan und Romy Wolf luden keine Storys aus Berlin hoch, sondern filmten sich in ihrem Alltag. Bedeutet das etwa, dass die beiden aus irgendwelchen Gründen nicht beim Staffel-Showdown dabei sein werden?

Instagram / allyhbnr Alysha, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / ashley.ablavi Ashley, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / romy_wolf_ Romy Wolf, Kandidatin bei GNTM

