Was möchte uns Lijana damit wohl sagen? Seit Donnerstag sucht Heidi Klum (47) wieder Germany's Next Topmodel. In der 16. Staffel müssen sich die Mädels wie gewohnt waghalsigen Herausforderungen stellen und ihr Modeltalent jede Woche aufs Neue unter Beweis stellen. Dieses Mal setzte die Model-Mama dabei auf Vielfalt: In der aktuellen Staffel kämpfen beispielsweise die gehörlose Anna-Maria Schimanski (21) oder auch das Curvy-Model Dascha (20) um den Sieg. Und zu der 20-Jährigen hat die Ex-Kandidatin Lijana eine klare Meinung.

Auf Instagram erzählte die Beauty jetzt, dass viele Fans wissen wollten, ob sie sich die diesjährige GNTM-Staffel anschaue. Daraufhin sagte sie: "Freunde, das ist für mich leider nicht mehr so spannend." Nanu, warum denn das? "Weil ich jetzt weiß, dass Dascha gewinnen wird", erklärte Lijana. Das sei zwar nur ihre eigene Meinung, betonte sie noch schnell, aber könnte da vielleicht doch mehr Insiderwissen hinterstecken? Manchmal reiche es, eins und eins zusammenzuzählen, beteuerte die Ex-Kandidatin jedoch.

Die junge Dame, über die Lijana in ihrer Story spekulierte, gilt dieses Jahr als das Curvy-Model der Staffel. "Ich habe Kurven. Guck sie dir an und guck, was ich damit machen kann", sagte die 20-Jährige selbstbewusst in einem ProSieben-Interview. Sie steht zu ihrem Körper und liebt ihn einfach so, wie er ist. Ob sie wirklich auch das Potenzial hat, "Germany's Next Topmodel" zu werden, wird sich zeigen.

