Nun äußert sich auch Matthias Höhn (25) zu den Gerüchten! Schon seit Monaten wird vermutet, dass er und seine einstige Berlin - Tag & Nacht-Kollegin Jenefer Riili getrennte Wege gehen. Inzwischen wohnen die Eltern eines Sohnes noch nicht einmal mehr unter einem Dach. In einem ersten Update zu ihrer Beziehung bat Jenefer kürzlich noch um Geduld. Jetzt meldet sich auch Matze zu Wort...

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollten zahlreiche Follower wissen, was denn nun zwischen dem 25-Jährigen und der Mutter seines Kindes passiert ist. Doch auch Matthias hält sich zu diesem Thema noch bedeckt. "Ich weiß, es ist die meistgestellteste Frage und es interessiert auch alle. Das kann ich auch komplett nachvollziehen", gibt sich der Seriendarsteller verständnisvoll. "Ihr werdet eine Antwort darauf bekommen, aber noch nicht jetzt", erklärt er abschließend.

Unter Tränen gesteht Matze dann seinen Fans, dass auch er zum ersten Mal in einer solch schwierigen Situation sei. Eines sei aber klar: Er wird nach Bayern ziehen. Derzeit erholt er sich zwar noch bei seiner Mutter in Berlin, doch auf lange Zeit will Matthias sich eine Wohnung in München suchen, um bei seinem Sohn Milan zu sein. "So etwas geht nicht so schnell und so einfach. Jetzt muss auch erst mal etwas Zeit vergehen. Alles andere wird man dann sehen", betont der Sänger.

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili im Oktober 2019

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn mit Jenefer Riili und Söhnchen Milan, August 2019

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn mit seinem Sohn Milan

