Jenefer Riili bricht endlich ihr Schweigen! Anfang des Jahres hatte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin alle Fotos von sich und ihrem Partner Matthias Höhn (25) auf Social Media gelöscht. Die Nachfragen der Fans blieben bisher jedoch unbeantwortet. Die Eltern eines Sohnes schweigen zu ihrem Beziehungsstatus. In einem neuen Video deutete Jenefer nun aber an, dass Matze und sie tatsächlich Probleme haben...

In ihrem ersten YouTube-Clip nach zwei Monaten gab die Beauty zu, viel mit Söhnchen Milan allein zu sein. Ob sie noch mit Matthias zusammen ist, möchte sie aktuell noch nicht preisgeben. "Ich weiß, dass viele von euch auf ein Statement warten, was Matze angeht, aber geduldet euch bitte noch ein bisschen, das hat seine Gründe", erklärte Jenefer und fügte hinzu: "Alles, was passiert, hat seine Gründe."

Die Influencerin versprach ihren Followern, ihnen ein Beziehungsupdate zu geben – allerdings zu gegebener Zeit. "Uns ist einfach nur wichtig, dass wir erst einmal gewisse Sachen klären, die man unter sich klärt, bevor wir die Öffentlichkeit daran teilhaben lassen", stellte Jenefer klar. Sie wolle ihre Privatsphäre schützen und sich deshalb aktuell nicht weiter zu Matze äußern.

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili mit Sohn Milan

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili im Oktober 2019

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn mit Jenefer Riili und Söhnchen Milan, August 2019

