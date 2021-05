Vom Model zur Unternehmerin. Lena Gercke (33) hat sich über die Jahre mehr als gewandelt. Die Blondine, die 2006 Germany's next Topmodel gewann, begnügte sich nicht allein mit Modeljobs. Heute ist die 33-Jährige zudem Moderatorin und hat sogar ihre eigene Modelinie auf den Markt gebracht. Beruflich ist sie kaum zu stoppen. Jetzt berichtete die viel beschäftigte Mutter jedoch, dass eine Sache sie letztens ziemlich ausgebremst hatte!

In einem YouTube-Video, das About You jetzt veröffentlichte, gesteht sie: "Ja, ich hatte Corona und mir ging's tatsächlich richtig schlecht." Lena hatte in dieser Zeit besonders große Angst, ihre im Juli 2020 geborene Tochter Zoe zu infizieren, erzählte sie jetzt. Wo sie sich angesteckt hat, weiß die Laufstegschönheit bis heute nicht. Nachdem die Eltern ihres Freundes positiv getestet worden waren, seien Lena und Dustin (35) trotz negativem Test in Quarantäne gewesen. Lena habe lediglich ein Mal nach dieser Zeit Besorgungen gemacht.

Bis jetzt hatte sie ihre Erkrankung nicht öffentlich gemacht. Sie erzählte: "Ich hatte Angst, dass die Leute denken, dass ich unvorsichtig war." Dass sie sich angesteckt hat, darüber war sie erst einmal total verärgert. Heute geht die ehemalige GNTM-Kandidatin jedoch offen mit ihrer Erkrankung um. Das Paar, das seine Liebe 2019 publik gemacht hat, veröffentliche jetzt sogar ein Videotagebuch, das Einblick in die Quarantänezeit gibt.

Getty Images Lena Gercke, Moderatorin

Instagram / lenagercke Lena Gercke im August 2020

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Juli 2020

