Trash-Liebhaber bekommen in diesem Jahr wieder die volle Dröhnung! Seit Anfang März ist bekannt, dass die TV-Sensation Die Alm wieder auf die deutschen TV-Bildschirme zurückkehren wird. Ganze zehn Jahre nach der zweiten Staffel kehrt nun das Format im Juni wieder zurück – und jetzt ist auch bekannt, wer in diesem Jahr alles auf die Hütte darf: Neben Mirja du Mont (45) und Magdalena Brzeska (43) sind auch diese Kandidaten offiziell bestätigt!

Insgesamt 13 Promis und Sternchen stellen sich 2021 dem Abenteuer in den Alpen, wie Bild nun berichtet. Neben Model Mirja und Ex-Sportlerin Magdalena, sind auch DSDS-Sternchen Katharina Eisenblut, Ex-Bachelorette-Boy Ioannis Amanatidis (31), Sterne-Koch Christian Lohse, der ehemalige Prince Charming-Kandidat Benedetto Paterno und "The real Barbie of Berlin" Paris Herms mit dabei. Das sind aber noch lange nicht alle Teilnehmer: Hollywood Matze alias Matthias Schneider, Eddy Kante, ein guter Freund von Udo Lindenberg (75), Erotik-Queen Vivian Schmitt, Dragqueen Yonce Banks, Temptation Island-Hottie Siria Campanozzi (21) und Ex On The Beach-Teilnehmer Aaron Hundhausen stellen sich ebenfalls der Challenge.

Moderiert wird das ganze Spektakel in diesem Jahr von Collien Ulmen-Fernandes (39) und Christian Düren – und diese beiden freuen sich schon riesig! "Da ist bestimmt ordentlich was los auf der Alm. Vermutlich klopfen wir nach drei Tagen an und wollen mit einziehen", verriet die 39-Jährige gegenüber ProSieben. Was sagt ihr zu dem Cast? Stimmt in der Umfrage ab.

Getty Images Magdalena Brzeska, Sportlerin

Instagram / vivian.schmitt Vivian Schmitt, Pornodarstellerin

Getty Images Eddy Kante, 2018

Instagram / real.barbie.of.berlin Paris Herms, Webstar

Instagram / benedettopaterno Benedetto Paterno, "Prince Charming"-Kandidat

Instagram / yoncebanks Yonce Banks, Dragqueen

Instagram / siriacampanozzi Siria Campanozzi, Realitystar

Instagram / mcaarons Aaron Hundhausen, Flirtshow-Kandidat

Instagram / chefchristianlohse Christian Lohse, Chefkoch

Instagram / hollywood.matze Hollywood Matze mit sehr viel Hackfleisch

