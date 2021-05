Nun stehen endlich die Kandidatinnen für das große Germany's next Topmodel-Finale fest! Seit Monaten sucht Heidi Klum (47) wieder Deutschlands schönstes "Meeedchen" und wird auch bald fündig. Ins Halbfinale haben es letztendlich Alex (23), Soulin (20), Romina (21), Dascha (21), Ashley (22) und Yasmin (19) geschafft. Doch für Letztere ist nun der Traum vom GNTM-Sieg 2021 endgültig geplatzt: Yasmin muss kurz vor dem Finale die Show verlassen!

Bis zuletzt machte es Jurorin Heidi, die heute während der Entscheidung Unterstützung von unter anderem Alessandra Ambrosio (40) hatte, ziemlich spannend. "Du bist immer so ein kleines bisschen mit geschwommen und warst nicht wirklich an der Spitze. Aber dann hast du dich Schritt für Schritt weiter nach oben gekämpft – und zwar so weit, dass du hier heute im Halbfinale stehst", lobte sie Yasmin. Zusätzlich sei der 47-Jährigen die Entwicklung ihres Schützlinges positiv aufgefallen. Dennoch musste die Modelmama ihr den unschönen Satz sagen, den kein Girl so kurz vor dem Finale hören wollte: "Es tut mir leid, aber ich habe heute leider kein Foto für dich!"

Somit stehen nun offiziell Alex, Romina, Soulin und Dascha im großen Showdown von "Germany's next Topmodel". Vor allem der Kurvenstar der diesjährigen Staffel konnte sein Glück kaum fassen. Total emotional und mit Tränen in den Augen reagierte Dascha auf ihren Erfolg. "Ich bin im Finale!", sprudelte es nur so aus ihr heraus. Obwohl Kandidatin Ashley auch ins Finale gekommen ist, entschied sie sich anders und wird nicht mehr am großen Finale von GNTN teilnehmen.

Anzeige

Instagram / yasmin.gntm2021.official Yasmin, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah und Romina Palm, GNTM-Kandidatinnen 2021

Anzeige

Instagram / dascha_ua Dascha, "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de