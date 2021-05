Sie spricht ganz offenherzig über sich! Germany's next Topmodel-Kandidatin Liliana Maxwell (21) plauderte schon so einige intime Details aus: Das angehende Model ließ seine Fans etwa an seiner gewaltsamen Jugend teilhaben. Mit ihrem unverblümten Auftreten sicherte sich die Ostwestfälin schnell einen Platz in den Herzen vieler GNTM-Zuschauer – auch wenn ihr Traum vom Topmodelsieg kurz vor dem Halbfinale zerplatzte! Promiflash gab Liliana jetzt sogar noch einen privaten Einblick: Sie outete sich als bisexuell!

Auch wenn sie die Male Models in der vergangenen Episode durchaus interessant fand, könne sie sich zurzeit keine Beziehung vorstellen, erzählte Liliana im Promiflash-Interview. Grundsätzlich sei sie jedoch für eine Partnerschaft mit beiden Geschlechtern offen, betonte die 21-Jährige: "Meine Mama weiß es nicht, aber meine Schwester: Ich bin bisexuell!" Durch ihre Erfahrungen mit ihrem gewalttätigen Bruder habe sie lange Angst vor Männern gehabt, erinnerte sie sich. Daraufhin habe sie sich eher zu Frauen hingezogen gefühlt.

Ihre erste große Liebe sei jedoch ein Junge gewesen, verriet Liliana. Sie habe sogar noch Kontakt zu ihm und halte ein Liebes-Comeback nicht für ausgeschlossen. Doch zunächst einmal wolle sie sich auf sich selbst konzentrieren und weiter wachsen, lautete das Fazit der GNTM-Siebtplatzierten.

Liliana, GNTM-Girl 2021

GNTM-Kandidatin Liliana Maxwell

GNTM-Kandidatin Liliana

