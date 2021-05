Wer war die Germany's next Topmodel-Gewinnerin der Herzen? Im großen Finale von Heidi Klums (47) Modelshow haben momentan nur noch Dascha Carriero (21) und Alex Mariah die Chance auf den Sieg. Doch auch für die anderen Kandidatinnen, die bereits ausgeschieden sind, gab es etwas zu gewinnen: den Personality Award – eine Auszeichnung für die Sympathieträgerin der Staffel. Doch wer konnte diesen Titel in diesem Jahr ergattern?

Auf der offiziellen Instagram-Seite von "Germany's next Topmodel" wurde nun die Preisträgerin bekannt gegeben: Es ist Liliana Maxwell (21). Sie fiel während der Staffel immer wieder durch ihre etwas verpeilte Art auf. Auch wenn sie damit nicht Modelmama Heidi überzeugen konnte, sorgte sie damit bei den Zuschauern für große Unterhaltung. Damit tritt sie in die Fußstapfen ihrer Vorgängerin Tamara Rebecca.

Dass der Personality Award in diesem Jahr an Liliana ging, dürfte für viele Fans eine große Überraschung sein. In einer Promiflash-Umfrage stimmten von insgesamt 1.698 Teilnehmern 717 und damit 42,2 Prozent für ihre Konkurrentin Mareike Müller (26). Liliana ergatterte dagegen nur 371 und somit 21,8 Prozent der Stimmen.

Instagram / lilian.maxwell Model Liliana Maxwell

Instagram / tamarabecca Ex-GNTM-Girl Tamara Hitz

Instagram / liliana.gntm2021.official GNTM-Kandidatin Liliana Maxwell

