Der Traum von einer Karriere in der Modebranche ist bei Liliana Maxwell (21) offenbar in Erfüllung gegangen. Das Nachwuchsmodel war 2021 eine der Kandidatinnen von Germany's next Topmodel. Letztendlich belegte sie in der Castingshow den siebten Platz. Ihr Exit hat ihrem Werdegang allerdings keinen Abbruch getan – im Gegenteil. Gegenüber Promiflash betonte die Nordrhein-Westfälin nun: Sie kann mittlerweile vom Modeln leben!

Beim got2b-Make-up-Launch-Event erzählte Liliana, dass sie von ihren diversen Modeljobs, die sie nach GNTM bereits ergattern konnte, locker ihre Rechnungen bezahlen kann. "Wenn ich jetzt auf mein Konto gucke, schon. Ich weiß nicht, wie die nächsten Monate sein werden, ich hoffe, dass es weiter so bleibt, aber aktuell läuft es", verrät sie Promiflash. Vor allem die Mama der 21-Jährigen sei superstolz auf sie und mache große Augen, wenn sie sieht, wie viel Geld ihre Tochter inzwischen verdient hat.

Liliana ist besonders glücklich, dass sie es tatsächlich geschafft hat, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Denn nichts anderes bereite ihr so eine Riesenfreude wie das Modeln. "Es macht mir einfach Spaß, vor der Kamera zu stehen, und dass ich wirklich endlich meine Lebensfreude gefunden habe, das genieße ich", schwärmt sie.

