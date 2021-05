Das wissen wohl die wenigsten Fans: Am kommenden Dienstag startet die erste Staffel von Princess Charming. In der Kuppelshow wird sich Irina Schlauch auf die Suche nach Mrs. Right begeben. 20 Kandidatinnen werden im lesbischen Die Bachelorette-Pendant versuchen, das Herz der Kölnerin für sich zu gewinnen. Dabei stand die gar nicht immer auf Frauen: Jetzt verriet Irina, dass sie früher mal mit einem Mann zusammen war.

Gegenüber Bild sprach die 30-Jährige offen über ihre Liebeshistorie: "Ich hatte eine sehr schöne und lange Beziehung mit einem Mann, den ich auch sehr geliebt habe." Nachdem sie in ihrer Jugend bereits gemerkt habe, dass sie auch Interesse am eigenen Geschlecht hat, sei irgendwann der Umschwung gekommen, erinnerte sich die Juristin: "Seitdem ich 23 bin, date ich nur noch Frauen."

Ihren Beruf wolle sie hingegen nicht mit in die Show nehmen, witzelte Irina: "Es geht darum, Frauen kennenzulernen – und das mache ich nicht in der Rolle der Anwältin, sondern als Irina." Dass es ihr leicht fallen wird, zwischen den Kandidatinnen zu entscheiden, glaube sie nicht, denn: "Ich versuche, die Gefühle der Frauen zu respektieren."

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Johanna

TVNOW / René Lohse Irina Schlauch, die erste Princess Charming

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Sonja

