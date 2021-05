Bald startet endlich Princess Charming, das lesbische Pendant zu Die Bachelorette. Das heiß ersehnte neue Datingformat mit Irina Schlauch startet ab dem 25. Mai auf TVNow. Zwar hatte die 30-Jährige ihr Coming-out schon vor sieben Jahren, die große Liebe hat sie seitdem aber noch nicht gefunden. Die Suche nach Mrs. Right will Irina nun also proaktiv im Fernsehen angehen. Jetzt wurde vom Sender endlich bekannt gegeben, welche 20 Frauen um die Gunst der attraktiven Anwältin buhlen werden.

Die Mädels könnten nicht unterschiedlicher sein. Es sind sehr viele Haarfarben von hell bis dunkel vertreten und auch alle erdenklichen Haarlängen. Die Altersspanne der Teilnehmerinnen reicht von 21-33. Die Jüngste im Bunde ist die 21-jährige Louise Schaaf aus Saarbrücken, wohingegen Bine ganze zwölf Jahre älter ist als das Staffel-Küken. Acht der Ladys kommen aus Berlin, ob sie die eine oder andere Kandidatin vielleicht vorab schon kennt?

Eine der Damen versuchte bereits, ihr Liebesglück im TV zu finden: Sarina Vyy war bereits Kandidatin bei der Vox-Kuppelshow First Dates Hotel. Dort hat sie ihre Traumfrau aber nicht gefunden. Vielleicht ist ja Irina endlich die Richtige für die Blondine. Doch jetzt seid ihr gefragt: Welche der Damen passt am besten zur Irina? Am Ende des Artikels könnt ihr darüber abstimmen.

Anzeige

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Louise Schaaf

Anzeige

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Bine

Anzeige

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Sarina

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Britta Abd

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Elsa Louise

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Gea Gia Quinto

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Iry Geller

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Jana Maria Zodel

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Johanna

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Kati

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Lia

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Mirielle Boho

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Niki Rinaj

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Sandra

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Saskia Husner

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Sonja

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Tabea Luisa Suhl

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Ulle

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Wiki Riot

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Anja Winter

Anzeige

Welche der 20 Kandidatinnen passt am besten zu Irina? Louise Bine Sarina Britta Elsa Gea Iry Jana Johanna Kati Lia Mirielle Niki Sandra Saskia Sonja Tabea Ulle Wiki Anja Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de