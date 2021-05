Prinz Harry (36) rekapituliert einen der emotionalsten Tage seines Lebens. Der britische Royal musste als Kind einen schweren Verlust verkraften: Als er gerade einmal zwölf Jahre alt war, war seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) bei einem furchtbaren Autounfall ums Leben gekommen. Bei der Beerdigung, die weltweit im TV ausgestrahlt wurde, war der junge Blaublüter mit seinem Bruder William (38) hinter dem Sarg seiner Mutter hergelaufen – ein Moment, den Harry jetzt Revue passieren lässt.

"Am besten erinnere ich mich an das Geräusch der Pferdehufe, die die Straße entlangliefen, die Straße aus rotem Backstein. Wir standen beide unter Schock", blickt der Mann von Herzogin Meghan (39) in seiner neuen Dokumentationsreihe "The Me You Can't See" auf die Zeremonie zurück und fügt hinzu: "Ich fühlte mich wie außerhalb meines Körpers." Er sei einfach mitgelaufen und habe getan, was von ihm erwartet worden sei: "Ich zeigte ein Zehntel der Emotionen, die alle anderen zeigten."

Der Auftritt der jungen Prinzen bei der Beerdigung hatte damals für heftige Diskussionen geführt. Besonders ihr Onkel Charles Spencer (57), der ebenfalls hinter dem Sarg gelaufen war, war gegen den schweren Gang der Jungs gewesen. Das versicherte er noch 2017 gegenüber der BBC: "Man hat mir gesagt, sie wollen es tun, was natürlich nicht stimmte. Aber das habe ich damals noch nicht realisiert!"

Prinz William und Prinz Harry, Prinzessin Dianas Beerdigung 1997

Prinz Harry im März 2021

Prinz Philip, Prinz William, Charles Spencer, Prinz Harry und Prinz Charles

