Das schlimme Schicksal seiner Mutter lässt Prinz Harry (36) einfach nicht los! Der britische Royal und sein Bruder Prinz William (38) mussten als Kinder Schreckliches durchleben: Ihre Mutter Prinzessin Diana (✝36) starb im August 1997 an den Folgen eines schweren Autounfalls im Alter von nur 36 Jahren. Den schlimmen Schicksalsschlag hat Harry bis heute nicht ganz verarbeitet, wie er in einer neuen Dokumentation nun preisgibt.

In seiner AppleTV+-Dokuserie "The Me You Can't See" verrät Harry jetzt, welche Gedanken ihn verfolgen, wenn er sich an Diana erinnert. "Wenn ich an meine Mutter denke, muss ich sie mir leider immer als Erstes auf eine bestimmte Art und Weise vorstellen: Im Auto, den Sitzgurt angeschnallt. Mein Bruder ist auch im Auto und meine Mutter am Steuer, und der Wagen wird von drei, vier, fünf Paparazzi auf Mopeds verfolgt."

Wie sehr ihn der Verlust seiner Mutter als Kind traumatisiert hat, beschreibt Harry auch im Vorwort seines Kinderbuchs "Hospital By The Hill" sehr deutlich: "Als ich ein kleiner Junge war, habe ich meine Mutter verloren. Zu der Zeit wollte ich es nicht glauben oder akzeptieren, und es hinterließ ein riesiges Loch in mir", erklärt er in dem Schriftwerk.

