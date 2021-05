Ist der Sieg bei Germany's next Topmodel auch für die Beteiligten selbst eine Überraschung? Schon in wenigen Tagen, genau genommen am 27. Mai, steht das große Finale der Staffel an. Zum 16. Mal wird Heidi Klum (47) dort eine Siegerin aussuchen. Für den Showdown müssen die verbliebenen Kandidatinnen natürlich eine Menge üben – werden sie dabei womöglich in den Ausgang der Show involviert? Eine ehemalige Teilnehmerin verriet Promiflash nun aufregende Details.

Fata Hasanović (26) schaffte es im Jahr 2016 ebenfalls bis in die Liveshow und kann deshalb genau beurteilen, wie viel man als Finalistin wirklich mitbekommt: "Wir haben fünf Tage geprobt und die letzte Kameraeinstellung war dann irgendwie auf der Kim und wir waren alle schon so: 'Ja, komm, das ist schon ganz schön auffällig, wie die schon die Kameraeinstellung proben.'" Und tatsächlich war es am Ende Kim Hnizdo (25), die die Staffel gewonnen hat. "Man hat ja auch in der Zeitung bei unserer Staffel gelesen, dass es das emotionsloseste Finale ever war, weil wir das wirklich alle gespürt haben", erklärt Fata in Bezug auf den Sieg der Blondine.

Auch wegen der Auswahl der Garderobe machten sich die fünf damaligen Finalistinnen so ihre Gedanken. Für den finalen Showmoment, bei dem nur noch zwei Mädchen neben Heidi Klum standen, gab es zwei Kleider – ein weißes für Team Weiß (in dieser Staffel gab es noch die Teamaufteilung) und ein schwarzes für Team Schwarz. Allerdings trat nur Kim für das weiße Team an, die anderen vier Mitstreiterinnen waren alle im schwarzen Team. So wussten die Kandidatinnen, dass Kim es zumindest auf Platz zwei schafft, wenn nicht sogar auf Platz eins.

Instagram / fata.hasanovic Model Fata Hasanović

Getty Images Elena Carrière, Jasmin Lekudere und Kim Hnizdo beim GNTM-Finale 2016

Getty Images Kim Hnizdo und Elena Carrière 2016 auf Mallorca

