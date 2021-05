Bei Germany's next Topmodel wird es nicht langweilig, so viel ist sicher. Aktuell geht es in großen Schritten auf den Staffel-Showdown zu. Wer denkt, dass bis dahin nichts mehr schiefgehen kann, irrt sich allerdings gewaltig. Wie die vergangenen Jahre zeigen, kann sich selbst im letzten Moment noch alles ändern. 2019 schaffte es Vanessa Tamkan (24) zwar ins Finale, entschied sich allerdings kurz vor der Liveshow dann gegen die Teilnahme. 2020 schmiss Lijana Kaggwa sogar mitten in der letzten Sendung der Staffel alles hin. Auch dieses Jahr soll wieder eine Teilnehmerin einen Rückzieher machen – gibt es dafür nun indirekt die Bestätigung seitens der Produktion?

Achtung, Spoiler!

Wie Promiflash bereits berichtete, soll Ashley Amegan von Heidi Klum (47) zwar als Finalistin ausgewählt worden sein, die Chance aber nun doch nicht mehr wahrnehmen wollen. Angeblich entschied sich die angehende Juristin während der Zeit der Ausstrahlung der Folgen um. Tatsächlich deuten nun mehrere Indizien darauf hin, dass dieses Gerücht tatsächlich stimmt. Auf dem offiziellen Instagram-Account der "Germany's next Topmodel"-Seite ist Ashley zum Beispiel nur noch sehr selten zu sehen – ganz im Gegensatz zu ihren Mitstreiterinnen. Wenn sie dann doch Teil eines Fotos ist, wird ihr Account allerdings nicht vertaggt. So weit, so ungewöhnlich – denn auf demselben Bild werden alle anderen abgebildeten Models sehr wohl verlinkt.

Außerdem zeigen sich die Top 20 aktuell in ihren Storys allesamt in Berlin – sie reisten für die Proben des Finales an. Nur Ashley ist statt im Zug im Flieger oder im Hotel in einem Pflanzencenter zu sehen. Ein weiterer Hinweis darauf, dass sie nicht vorhat, bei der Show zu erscheinen?

Instagram / ashley.gntm2021.official Ashley, Soulin und Liliana, GNTM-Girls

Instagram / ashley.ablavi Ashley, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / ashley_amg Ashley Amegan, Model

