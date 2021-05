Dan Agboli und Jennifer kommen sich näher. Bei M.O.M wurde es in der vergangenen Folge ganz schön schlüpfrig: Bei einer Rooftop-Party forderte der 49-Jährige Jenni zu einem Tanz auf, der ihm offenbar ziemlich gut gefiel. Kandidatin Monika will in Dans Hose deutlich eine Beule gesehen haben. Doch bei dem heißen Tänzchen blieb es nicht, die beiden gingen noch weiter und knutschten wild herum.

Der Berliner fragte die 25-Jährige auf der Fete kurzerhand nach einem Einzeldate und die beiden machten sich auf den Weg zur nächsten Location – doch bis dahin konnten sich die Turteltauben nicht zurückhalten. Schon im Treppenhaus fielen die beiden übereinander her und knutschten rum. "Ich wollte einfach die Nähe, ich wollte sie spüren, ich wollte einfach wissen, wie sie küsst", erklärte Dan daraufhin. "Der Dan ist schon ein sehr charmanter Mann, der einem dann Komplimente macht", meinte Jennifer über ihren Kusspartner.

Auch beim darauffolgenden Date harmonierte es zwischen den zwei und sie konnten kaum die Finger voneinander lassen. "Für mich war die Stimmung mit Jenni einzigartig, ich habe ein bisschen die Welt um mich herum vergessen", schwärmte der IT-Unternehmer. Er könne sich durchaus vorstellen, mit der Werbetechnikerin noch weiterzugehen. Jenni hingegen sei sich noch nicht sicher, ob ihr Lippenbekenntnis wirklich zur Situation gepasst habe.

