Dan Agboli und Anne haben wohl keine gemeinsame Zukunft miteinander. Der Unternehmer suchte bei M.O.M gerade seine große Liebe und schien sie in Anne zunächst auch gefunden zu haben. Im großen Finale der Kuppelshow am vergangenen Donnerstag entschied sich der Senior dazu, gemeinsam mit der Berlinerin die Show zu verlassen. Doch lange hielt es zwischen Dan und Anne nach "M.O.M" nicht…

Mit Promiflash sprachen die beiden über ihre Zeit nach der Sendung und machten deutlich, dass es zwischen den beiden nicht gerade harmonisch auseinanderging. Nach ihrer gemeinsamen Reise in dem Datingformat verbrachten Dan und Anne noch einen romantischen Urlaub mit dem zweiten "M.O.M"-Pärchen Dustin und Lisa-Marie Sauer. Die Zeit sei toll gewesen, betonte Anne. "Zurück in Berlin änderte sich allerdings alles. Wir sind getrennt", gab sie dann zu.

Auch der 49-Jährige äußerte sich gegenüber Promiflash zu den Geschehnissen. Auf ihrem Mexiko-Trip habe er noch die rosarote Brille aufgehabt und sei auf Wolke sieben geschwebt. "Zurück in Berlin hätte die Situation kaum gegenteiliger sein können. Bereits am Flughafen glich ihre Verabschiedung eher einem flüchtigen Bekannten", erklärte Dan weiter. Es sei sehr schwierig gewesen mit Anne eine Verabredung auszumachen und wenn, wurden diese kurzfristig abgesagt, was ihn teilweise sehr verletzte. Er habe ihr nämlich ein Schmuckstück aus Mexiko mitgebracht, für welches sie geschwärmt hatte. " Bis auf wenige Treffen ist das Ganze dann eher oberflächlich gewesen und im Sand verlaufen."

