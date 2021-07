Hat Dan Agboli ein falsches Spiel gespielt? In der Kuppelshow M.O.M ließ es der Senior ordentlich krachen und ließ keine Gelegenheit aus, seine Kandidatinnen zu küssen. Am Ende entschied er sich für Anne, mit der er nach der Show aber nicht zusammen ist – zwischen den beiden soll es sogar nicht wirklich harmonisch auseinandergegangen sein: Dan soll nämlich vorgehabt haben, sich mit zwei anderen Teilnehmerinnen zu treffen.

Bei "M.O.M – Die Reunion" packte Anne aus, dass Dan, nachdem sie zurück in Berlin waren, offenbar den Kontakt mit Alina gesucht hatte. "Wir haben halt geschrieben, das war auch flirty", erklärte der 49-Jährige die Situation. Zu diesem Zeitpunkt hätten er und Anne aber schon fast keinen Kontakt mehr gehabt. Alina schilderte, dass sich die beiden tatsächlich verabredet hätten – Dan habe ihr sogar angeboten, bei ihm zu übernachten. Dazu sei es aber nie gekommen, da der Senior der Beauty kurzfristig absagte und sich dafür auch nie entschuldigt habe. Doch auch mit Monika versuchte der Unternehmer nach der Sendung wieder anzubandeln.

"Er hat anscheinend parallel mit Alina und mir geschrieben, denn Dan hat mich angeschrieben und wollte einen Neustart. Er wollte mich nochmal in Deutschland kennenlernen", offenbarte die Temptation Island-Beauty. Obwohl Anne und Dan zu diesem Zeitpunkt schon in einer kleinen Krise steckten, hätte sich Anne Ehrlichkeit von ihrem Angebeteten gewünscht, denn Dan klärte sie erst spät über den Kontakt zu den anderen beiden auf. Mit ihrer Reaktion rechnete der Berliner allerdings nicht: "Ich bin aus allen Wolken gefallen, dass das so einen Auslöser hatte bei Anne." Die Berlinerin hatte ehrliche Gefühle für Dan und war von seinem Verhalten äußerst verletzt.

"M.O.M" alle Folgen der zweiten Staffel sowie "M.O.M - Die Reunion"

