Ist das der Beweis für ein Liebes-Comeback bei Till Adam und seiner Hanna? Hinter den beiden Reality-TV-Gesichtern liegt eine turbulente Zeit: 2020 hatten die zwei ihre Beziehung bei Temptation Island auf die Probe gestellt und sich sogar verlobt. Doch ihre Liebe zerbrach kurze Zeit später. In der aktuellen Staffel von Ex on the Beach, die noch immer im vollen Gange ist, trafen die früheren Turteltauben wieder aufeinander. Offenbar hat es gefunkt – denn Hanna und Till waren nun gemeinsam unterwegs!

In ihren Instagram-Storys zeigten sich Hanna und Till am Donnerstag jeweils beim schweißtreibenden Training im Gym. "An die Eisen", schrieb der tätowierte Schleswig-Holsteiner zu seinem Foto, während die Blondine nur vor dem Spiegel posiert. Das Auffällige daran: Beide waren offenbar zur selben Zeit in dem Fitnessstudio in ihrer Heimat Neumünster am Pumpen – und das ist wohl kaum ein Zufall...

Dass die Ex-Partner wieder ein Paar werden könnten, deutete sich schon im allerersten Trailer von "Ex on the Beach" an: In dem kurzen Film war zu sehen, dass Till seiner Verflossenen um den Hals fällt – und ihr weinend seine Liebe gesteht. Was meint ihr: Sind Till und Hanna wieder zusammen? Stimmt unten ab.

Anzeige

TVNow/ Frank Fastner "Ex on the Beach"-Teilnehmer Till Adam

Anzeige

Instagram / hannannika_ Hanna Annika, bekannt aus "Temptation Island" 2020

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam und Hanna Annika, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige

Glaubt ihr, dass Till und Hanna wieder ein Paar sind? Ja, die Hinweise sind eindeutig! Nee, eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de