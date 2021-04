Hat ihre Liebe noch eine Zukunft? Seit Anfang der Woche ist bekannt, dass sich der ehemalige Temptation Island-Star Till Adam bei Ex on the Beach ins Flirtabenteuer stürzt. Bisher konnte aber nur vermutet werden, dass er am Strand von Mexiko von seiner Ex-Freundin Hanna Annika überrascht wird. Dieses Szenario tritt aber tatsächlich ein: Die Blondine ist ebenfalls Teil der Sendung. Ein erster Trailer zeigt: Die beiden scheinen sich ziemlich emotional zu versöhnen.

Auf TVNow sind seit wenigen Stunden die ersten 15 Minuten der neuen Staffel abzurufen. Ganz zu Beginn können sich die Fans dank eines Trailers über jede Menge Einblicke in die kommenden Folgen freuen. Dabei wird nicht nur klar, dass Hanna als Ex des Bauer sucht Frau-Teilnehmers einzieht, sondern auch, dass sich die zwei schnell ziemlich nahekommen. Sie gehen nicht nur im Pool auf Tuchfühlung – Till macht seiner Verflossenen ganz überraschend ein Liebesgeständnis. Unter Tränen springt er plötzlich von seinem Stuhl auf, stürmt um den Tisch herum, umarmt die Beauty und säuselt: "Ich liebe dich."

Ob die 23-Jährige ihrem einstigen Verlobten noch eine Chance gibt? In der Vorschau sieht es tatsächlich so aus. Allerdings stellt sie auch klar, dass sie die Geschehnisse der Vergangenheit nicht so einfach vergessen kann. "Du hast mich nie zu schätzen gewusst", wirft sie ihm vor und heult sich dabei in seinem Schoß aus.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNOW.

TVNow/ Frank Fastner Der "Ex on the Beach"-Cast 2021

Instagram / tilladam23 Hanna Annika und Till Adam

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island"-Kandidaten Till und Hanna

Glaubt ihr, dass Hanna und Till nach "Ex on the Beach" wieder ein Paar werden? Ja, ich glaube fest dran. Nee, ich sehe da keine Zukunft. Abstimmen Ergebnis anzeigen



