Sarafina Wollny (26) meldet sich erstmals nach der Geburt ihrer Babys zu Wort. Vor wenigen Tagen versetzte die Tochter von Silvia Wollny (56) ihre Fans in Sorge. Wegen des Verdachts auf eine Schwangerschaftsvergiftung musste die Blondine ins Krankenhaus. Nur kurz darauf wurden ihre Zwillinge per Not-Kaiserschnitt zur Welt gebracht – und das in der 30. Woche, zehn Wochen zu früh. Nun wendet sich die Neu-Mama erstmals nach der Geburt ihrer Babys bei ihren Fans.

Via Instagram gab die 26-Jährige ihren Followern ein kurzes Update. "Uns geht es den Umständen entsprechend. Wir sind für unsere Zwerge da und legen das Handy so gut es geht zur Seite", ließ sie ihre Community wissen. "Die zwei sind unser ganzer Stolz", schwärmte die frischgebackene Mutter weiter von ihrem Nachwuchs und versprach, sich in den nächsten Tagen noch mal in Ruhe zu melden, um dann alles zu erzählen. "Wir müssen die letzten Tage erst mal verarbeiten und sind für unsere Zwerge da. Die zwei brauchen uns", schrieb Sarafina.

Auch ihr Mann und Vater der Babys Peter (28) meldete sich schon am Mittwoch zur Geburt seiner Kinder. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage ist der Zwillings-Papa schon wieder zu Hause. "Ich bin megafertig – wir sind alle megafertig", teilte er mit und schrieb, dass die Frühchen aktuell noch kämpfen müssten. "Ich weiß, das sind Kämpferbabys", versicherte der 28-Jährige aber.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny im Mai 2021

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im Mai 2021

Instagram / sarafina_wollny Peter Heck und Sarafina Wollny, Reality-TV-Bekanntheiten

