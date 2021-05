Aktuell sitzt Motsi Mabuse (40) jeden Freitag am Jurypult von Let's Dance und begeistert mit ihren witzigen, aber vor allem emotionalen Art die Zuschauer. Auch auf Instagram ist die ehemalige Profitänzerin supererfolgreich unterwegs. Fast eine halbe Million Menschen folgen ihrem Profil. Obwohl sie recht viel mit ihren Fans teilt, ist ihr ihr Familienleben heilig – und so bekommt ihre Community zum Beispiel ihre Tochter nur ganz selten zu Gesicht. Doch nun machte Motsi eine Ausnahme und veröffentlichte zuckersüße Clips mit ihrer Kleinen.

In ihrer Instagram-Story kann man das Mutter-Tochter-Duo beim Spielen mit Tierfiguren beobachten. Die zwei scheinen mächtig Spaß zu haben – und obwohl Motsis Tochter noch keine drei Jahre alt ist, spricht sie schon wie eine Große! Die beiden plaudern in Englisch miteinander und Motsi gibt in einer niedlichen Unterhaltung eine besondere Charaktereigenschaft ihres Mädchens preis. "Ich mag das Baby-Pferd und den Papa und die Mama und...", verrät die Kleine, deren Gesicht vor der Kamera natürlich verborgen ist, ihrer Mama. "Du magst wirklich jeden. Du bist so freundlich", erwidert die 40-Jährige.

Motsi geht in ihrer Rolle als Mutter voll und ganz auf und schafft es dabei auch noch, ihre Karriere voranzutreiben. Kein Wunder also, dass sie und ihr Mann Evgenij Voznyuk sich sehr gut vorstellen können, weitere Kinder zu bekommen. "Dieser Wunsch jagt uns! Wir beide möchten so gerne noch ein Baby", verriet die Jurorin bereits 2019 im Gala-Interview.

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, 2020

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse mit ihrer Tochter

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, Evgenij Voznyuk und ihre Tochter

