Es war ein ganz besonderer Anlass für sie: Vor Kurzem wurde bekannt, dass Natalia Bryant (18) eine Zusage für die renommierte University of Southern California in der Tasche hat. Jetzt stand für die Tochter der verstorbenen NBA-Legende Kobe Bryant (✝41) ein besonderer Abend an: Das Ende ihrer Highschool-Jahre! Für ihren Abschlussball hat sich das angehende Model mächtig in Schale geschmissen: In einem traumhaften pinkfarbenen Kleid zeigte sie sich vor dem Event.

Das Bild, das sie in ihrer Abendgarderobe zeigt, postete Natalia auf Instagram: Sie trägt darauf ein schulterfreies Kleid in einem leuchtenden Pinkton mit langem, wehendem Tüllrock. Ihr Handgelenk hat die Absolventin mit einem Blumendekor geschmückt und strahlt glücklich in die Kamera. "Abschlussball!", schrieb die 18-Jährige schlicht unter das Foto.

Fans und Familie freuten sich gleichermaßen über den schönen Schnappschuss. "Das perfekte Kleid für den Abschlussball! Du siehst wundervoll aus", schrieb eine Nutzerin unter den Beitrag. Auch Natalias Mama Vanessa (39) kommentierte das Foto ganz stolz: "Ich liebe dich, Baby!"

Instagram / nataliabryant Natalia Bryant, Oktober 2019

Getty Images Vanessa, Gianna, Natalia und Kobe Bryant im Jahr 2016

Instagram / nataliabryant Natalia Bryant im Januar 2020

