Tochter Natalia hält emotionale Rede für Kobe Bryant (†41)

Kobe Bryant (✝41) bleibt bei seinen Töchtern in liebevoller Erinnerung! Der Basketballstar ist vor über drei Jahren auf tragische Weise umgekommen: Er stürzte mit einem privaten Helikopter ab – auch seine 13-jährige Tochter Gianna starb bei dem Unfall. Die beiden Verstorbenen hinterließen ihre trauernde Familie, bestehend aus Kobes Frau Vanessa Bryant (40) und den drei übrigen gemeinsamen Töchtern Bianka (6), Capri und Natalia Bryant (20). Bei einer Zeremonie zu Kobes Ehren hielt seine 20-jährige Tochter jetzt eine emotionale Rede für ihn und schwärmte von seinen Vaterqualitäten.

Am Mittwoch wurden Bryants Hand- und Fußabdrücke im Zement vor dem TCL Chinese Theatre in Hollywood verewigt – seine gesamte Familie war anwesend. Natalia wandte sich am Ende mit rührenden Worten an die Anwesenden: "Ich fühle mich geehrt, heute hier zu sein, um den Mann zu ehren, den wir alle kannten und lieben, meinen Vater Kobe Bryant", zitiert TMZ. Weiter betonte sie: "Während die meisten Menschen ihn als Basketballspieler oder Geschichtenerzähler kannten, habe ich ihn als meinen Vater kennen und lieben gelernt, und ich kann euch sagen, dass er der perfekte Mädchenväter war – der allerbeste."

Zum Schluss appellierte sie an all seine Fans: "Wenn Sie das hier in den kommenden Jahren besuchen, möchte ich Sie bitten, Ihre Hände in seine zu legen und sich einen Moment Zeit zu nehmen, um in seinen Schuhen zu stehen." Natalia schloss ihre Rede direkt an Kobe gerichtet: "Dad, du bist eine Ikone, eine Legende, ein Geschichtenerzähler... Und vor allem der beste Vater, den sich eine junge Frau wünschen kann."

Getty Images Vanessa Bryant mit ihren Töchtern Bianka, Capri und Natalia

Instagram / tyrabanks Kobe Bryant mit seiner Tochter Gianna

Getty Images Natalia Bryant vor dem TCL Chinese Theatre in Hollywood

