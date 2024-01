Vierter Todestag: Vanessa zollt Kobe Bryant (†) Tribut

Ein großer Verlust! Heute vor vier Jahren hatte der plötzliche Tod von Kobe Bryant (✝41) weltweit für großes Entsetzen gesorgt – gemeinsam mit seiner Tochter Gianna Bryant (✝13) war er bei einem Helikopterabsturz in Calabasas tödlich verunglückt. Der bekannte Basketballstar der Los Angeles Lakers hinterließ seine geliebte Frau Vanessa Bryant (41) und drei Töchter. An Kobes viertem Todestag sitzt der Schmerz immer noch tief!

Seine Liebsten gedenken seiner. Auf Instagram teilt Vanessa ein Foto ihres verstorbenen Mannes und verkündet: "Kobes Vermächtnis und seine Verbundenheit mit OC wird für immer gefeiert werden. Diesen Monat wurde er in die allererste Orange County Hall of Fame aufgenommen." In den Kommentaren drücken die Fans ihr Mitgefühl aus und ehren die Legende. "Wohlverdient! Wir vermissen dich, Kobe", heißt es unter anderem.

Natalia Bryant (21) widmete ihrem Vater eine emotionale Rede. Bei einer Zeremonie zu Kobes Ehren, bei der seine ganze Familie anwesend war, fand sie rührende Worte. "Während die meisten Menschen ihn als Basketballspieler oder Geschichtenerzähler kannten, habe ich ihn als meinen Vater kennen und lieben gelernt, und ich kann euch sagen, dass er der perfekte Mädchenvater war – der Allerbeste", zitierte TMZ die 21-Jährige.

Kobe Bryant mit seiner Familie, Februar 2018

Kobe und Vanessa Bryant

Natalia Bryant vor dem TCL Chinese Theatre in Hollywood

