Da wäre ihr Papa sicher mächtig stolz auf sie gewesen! Kobe Bryants (✝41) älteste Tochter Natalia (18) hat ihren allerersten Modelvertrag an Land gezogen – knapp zwei Wochen nach dem ersten Todestag ihres Vaters. Gerade erst feierte die Kalifornierin ihren 18. Geburtstag und kann sich ab sofort auf viele aufregende Laufsteg-Jobs freuen – obwohl sie zur Zeit noch die Schulbank drückt. Unter Vertrag genommen hat sie die renommierte Agentur IMG.

Die Modelagentur postete am Montag auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Bild von Natalia und verkündeten den Vertragsabschluss. Die 18-Jährige fügte ihrem offiziellen Statement noch einen emotionalen Gruß hinzu: "Ich bin außer mir vor Freude und fühle mich geehrt, Teil der IMG-Familie zu sein!" Auch ihre Mutter Vanessa (38) meldete sich zu Wort: "Juhu, Nani! Ich liebe dich und freue mich so für dich!"

Bei IMG kann Natalia sich nun in eine illustre Riege an Kolleginnen einreihen: Unter anderem sind dort nämlich Gigi Hadid (25), Lily Aldridge (35) und Martha Hunt (31) unter Vertrag. "Willkommen in der Familie, meine Hübsche", kommentierte Martha die Meldung.

Anzeige

Instagram / vanessabryant Natalia Bryant mit ihrem Hund Bobby

Anzeige

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant mit ihren Töchtern Gianna und Natalia (r.), Juli 2016

Anzeige

Getty Images Martha Hunt bei den Filmfestspielen in Venedig, August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de