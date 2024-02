Vanessa Bryant schickt Tochter Valentinsrosen in Kobes Namen

Vanessa Bryant (41) hält an Traditionen fest! Im Januar 2020 entsetzte die Nachricht vom plötzlichen Tod des Basketballstars Kobe Bryant (✝41) die Sportwelt. Zusammen mit seiner Tochter Gianna (✝13) stürzte er mit einem Helikopter ab. Die Opfer konnten nur noch tot geborgen werden. Bis heute gedenkt Kobes Frau seiner regelmäßig. Zum Valentinstag hält sie nun eine Tradition aufrecht, die zwischen Kobe und seiner Tochter Natalia (21) entstanden ist.

Offenbar beschenkte Kobe seine Tochter jedes Jahr mit einem Blumenstrauß am Valentinstag. Den bekommt sie jetzt von ihrer Mutter zugeschickt, aber die Karte ist im Namen ihres Vaters unterschrieben. In ihrer Instagram-Story teilt die 21-Jährige ein Foto der roten Rosen und des Zettels, auf dem steht: "Natalia. Alles Liebe zum Valentinstag. Liebe dich bis zum Mond und zurück. In Liebe, Daddy". Aber auch Mama Vanessa nutzt den Tag, um an ihren Mann zu erinnern. Sie postet ein Selfie in seinem Trikot der L.A. Lakers mit roten Herzluftballons im Hintergrund.

Kobe scheint für seine Familie nach wie vor sehr präsent zu sein. Im September vergangenen Jahres trat Natalia bei einem Baseballspiel der Los Angeles Dodgers auf und durfte den First Pitch ausführen. Im Gedenken an ihren Vater trug sie ein Dodgers-Trikot mit der Nummer acht. Das war eine von Kobes Rückennummern – neben der Acht hatte er auch die Nummer 24.

Instagram / nataliabryant Natalia Bryants Valentins-Blumen von ihrer Mutter

Instagram / vanessabryant Vanessa Bryant im Februar 2024

Getty Images Gianna, Vanessa, Kobe, Bianka und Natalia Bryant im Dezember 2017

