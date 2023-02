Mit Award: Die Bryants ehren Kobe (†41) und Gianna (†13)

Sie halten Kobe (✝41) und Gianna Bryant (✝13) in Erinnerung! Im Januar 2020 war die Familie des NBA-Profis für immer auseinandergerissen worden: Kobe und seine zweitälteste Tochter waren bei einem Helikopter-Absturz ums Leben gekommen. Der Basketballstar hinterließ seine Frau Vanessa (40), die seither versucht, ihren anderen drei Kindern Natalia (20), Bianka (6) und Capri eine starke Schulter zu sein. So schmerzlich der Verlust für sie auch ist – dennoch stellen sie sicher, dass Kobe und Gianna nicht vergessen werden...

Am Sonntag besuchten Vanessa und ihre Töchter das NBA-All-Stars-Spiel. Dazu waren sie eingeladen worden, um den WNBA Adocacy Award für Kobe und Gianna entgegenzunehmen. Via Instagram teilte Vanessa dazu ein süßes Selfie. Darauf ist zu sehen, wie die 40-Jährige sich an ihre Tochter Bianka kuschelt. Ihre Älteste hatte Schwester Capri auf dem Schoss, die offenbar ein wenig müde war. "Wir sind der WNBA [...] dankbar, dass sie Kobe und Gianna weiterhin auf diese Weise ehren", erklärte Vanessa später in einer kurzen Rede, nachdem sie die Auszeichnung angenommen hatte.

Am 26. Januar jährte sich der tragische Unfall bereits zum dritten Mal. Auf diese Weise hatte Vanessa nicht nur ihren Mann, sondern auch ihre geliebte Tochter verloren – noch heute sitzt der Schock und die Trauer bei ihr tief. "Ich werde nie verstehen, wie die Tragödie diesen so schönen, freundlichen und erstaunlichen Menschen passieren konnte", hatte Vanessa vor wenigen Monaten dazu auf Social Media geschrieben.

Vanessa Bryant im Februar 2023

Kobe Bryant mit seiner Tochter Gianna

Vanessa Bryant bei einer Gedenkveranstaltung für Kobe und Gianna Bryant, Februar 2020

