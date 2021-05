Es sind nur noch wenige Stunden, bis der musikalischste Wettbewerb des Jahres beginnt! Heute Abend wird aus der Veranstaltungshalle Rotterdam Ahoy in den Niederlanden das große Finale des Eurovision Song Contest ausgestrahlt. Bereits im Vorfeld gibt es Spekulationen darüber, wie die einzelnen Künstler mit ihren Songs abschneiden werden. Die Buchmacher lassen in diesem Jahr kein gutes Haar am deutschen Vertreter Jendrik Sigwart (26)! Wäre der Künstler bei einer Niederlage geknickt?

Der Hamburger, der mit seiner guten Laune die meisten Menschen sofort ansteckt, versicherte im Interview mit Bild: "Ich habe keine Angst davor, ganz hinten zu landen. Natürlich wäre das schade, aber unzufrieden wäre ich nicht. Ich habe hier sehr viel Zuspruch bekommen von vielen Ländern." Ganz passend zu seiner Nummer "I Don't Feel Hate", zu Deutsch "Ich fühle keinen Hass", sieht er dem heutigen Wettbewerb vor allem euphorisch entgegen.

Den positiven Eindruck des Musicaldarstellers kann seine bulgarische ESC-Mitstreiterin Victoria Georgieva nur bestätigen. Gegenüber Promiflash äußerte sich die Rothaarige sehr wohlwollend über die Botschaft hinter Jendriks Song: "Ich finde, sein Lied hat eine sehr starke Message. Da draußen gibt es einfach zu viele Hater für alles und jeden."

Instagram / mynameis_jendrik Musiker Jendrik Sigwart

Instagram / mynameis_jendrik Jendrik Sigwart, ESC-Kandidat 2021

Getty Images Victoria Georgieva, ESC-Kandidatin 2021 für Bulgarien

