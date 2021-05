Eigentlich wollte er mit dieser Neuigkeit noch warten! Am Donnerstag überraschte der ehemalige Prince Charming-Kandidat Sam Dylan (30) seine Fans mit einer unschönen Nachricht: Er hat sich von Ex-Bachelorette-Boy Rafi Rachek (31) getrennt. Diese News so zu verkünden, tat dem Reality-TV-Star im Herzen weh. Doch einen Tag nach der Trennungsneuigkeit geht es Sam schon sichtlich besser – und nicht nur das!

In seiner Instagram-Story gab der 30-Jährige ein kleines Gefühlsupdate. "Mir geht es schon sehr viel besser. Es ist ja nicht die erste Trennung, die ich hinter mir habe. Aber dieses Mal ist es halt etwas ganz anderes, weil es ja irgendwie voll öffentlich ist", erklärte er seinen Fans. Eigentlich habe sich der Ex-Kampf der Realitystars-Kandidat vorgenommen, so lange wie mögliche die News für sich zu behalten. Das Paar sei nämlich schon seit einer Woche getrennt.

Doch Sam wolle sich nicht unterkriegen lassen – er kündigte an: "Was mir natürlich ganz wichtig ist: Ich möchte meinen Humor wieder zurückhaben! Ich möchte natürlich auch wieder so sein, wie ich vorher in meinen Storys war und ich glaube, das wird auch so kommen." Aktuell lenke er sich mit Freunden ab und unternehme viel.

Rafi Rachek und Sam Dylan

Sam Dylan und Rafi Rachek

Sam Dylan im November 2018 in London

