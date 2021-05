Diese Nachricht dürfte für eingefleischte Keeping up with the Kardashians-Fans wie ein Schock gewesen sein! Im September des vergangenen Jahres hatte Kris Jenner (65), das Familienoberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans, verkündet, dass sie und ihre Kinder mit der beliebten Reality-TV-Show Schluss machen. Nur drei Monate später gab es für die Anhänger des Formats dann jedoch ein dickes Trostpflaster: Kim Kardashian (40) und Co. werden in Zukunft wieder zusammen vor der Kamera stehen – allerdings für eine neue Show. Nun erzählt Kris, womit die Zuschauer beim neuen Projekt rechnen dürfen...

Die Show wird auf der Streamingplattform Hulu zu sehen sein, die Disney angehört. Per Videochat zugeschaltet, gab Kris im Rahmen der Disney Upfronts jetzt erste Hinweise, was die Zuschauer erwarten dürfen: "In der neuen Show sieht man, wie wir uns als Familie weiterentwickeln. Die Fans wollen uns genau so sehen, wie wir sind, und vom ersten Moment an waren sie genauso sehr an unserer Show interessiert wie wir selbst", berichtet sie.

Sowohl sie selbst als auch viele weitere Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clan seien wieder mit von der Partie – viel mehr gibt Kris jedoch nicht preis. "Die Fans werden es lieben, uns bei unseren nächsten Schritten zu beobachten. Ich darf nicht mehr verraten, aber einen Spoiler gibt es: Wir werden sagenhaft aussehen und jeder wird einschalten!", ist sich die sechsfache Mutter sicher.

Getty Images Kris, Kendall und Kylie Jenner, Imran Amed und Kim Kardashian

Getty Images Kris Jenner, 2020

Getty Images Corey Gamble, Kris Jenner, Kanye West, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner und Travis Scott

