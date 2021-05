Großer Support aus den eigenen Reihen! Bis vor Kurzem rockte Ilse DeLange (44) das Parkett von Let's Dance. Sowohl bei der Jury als auch beim Publikum kam die Sängerin gut an – verletzungsbedingt musste sie die Show jedoch vorzeitig verlassen. Während dieser aufregenden TV-Reise bekam sie vollste Unterstützung von Freund Bart. Er konnte zwar aufgrund der aktuellen Gesundheitslage nicht im Studio dabei sein, drückte dafür aber zu Hause fleißig die Daumen.

Im Interview mit Promiflash plauderte Ilse jetzt über ihren Lebensgefährten und darüber, was er von ihrer Teilnahme hält. "Er hat es geliebt. Er ist sehr stolz", gibt sie im Gespräch preis. Die 44-Jährige ist beruflich in letzter Zeit viel eingespannt gewesen, denn neben "Let's Dance" arbeitete sie an neuer Musik und saß kurz zuvor auch noch in der Jury der niederländischen Version von The Voice Kids. Wie bekommt sie das nur alles unter einen Hut? "Ich schaffe es einfach. All diese Dinge geben mir positive Energie", erzählt sie lachend.

Ihr Privatleben scheint unter dem vollen Terminkalender nicht zu leiden. Immerhin ist Ilse schon seit über 20 Jahren mit Bart zusammen. Obwohl sich die beiden schon so lange kennen, leben sie ohne Trauschein – und das wird sich vorerst auch nicht ändern. "Unsere Liebe wird durch eine Heirat ja nicht stärker oder anders", erklärte die Musikerin gegenüber Gala.

Getty Images Ilse DeLange and Evgeny Vinokurov, Let's Dance 2021

Getty Images Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2021

Instagram / ilsedelangemusic Ilse DeLange im Oktober 2019

