Ilse DeLange (43) im Liebes-Talk! Seit über 20 Jahren ist die Sängerin der Musikgruppe The Common Linnets vergeben – und zwar an ihren Bandkollegen Bart Vergoossen. Die Turteltauben scheinen auch heute noch so verliebt wie am ersten Tag zu sein. Ihr Partner bringe die quirlige und fröhliche Let's Dance-Kandidatin mit seiner ruhigen Art stets runter, verriet sie in einem Interview. Ihr Liebesglück krönten Ilse und Bart bisher aber nicht mit einer Hochzeit – warum?

Obwohl die 43-jährige Niederländerin total von ihrem Liebsten schwärmt, halte sie es nicht für nötig, ihrem Bart das Jawort zu geben. "Unsere Liebe wird durch eine Heirat ja nicht stärker oder anders", erklärte Ilse deren Entscheidung, den Bund der Ehe nicht einzugehen im Gala-Interview. Das Pärchen müsse seine tiefen Gefühle füreinander also nicht bei einer Zeremonie bestätigen. Die zwei seien glücklich, auch ohne Trauung.

Bart scheint einfach der Richtige für sie zu sein. "Er ist der ruhigere und ausgleichende Part in unserer Beziehung, er bleibt immer locker und cool und gibt mir so ein ganz wunderbares Gefühl. Ich kann dadurch frei atmen", gab Ilse intime Einblicke in ihr Liebesleben.

Getty Images Ilse DeLange and Evgeny Vinokurov, Let's Dance 2021

ActionPress / Thomas Burg Ilse DeLange, "Let's Dance"-Kandidatin 2021

TVNOW / Markus Hertrich Ilse DeLange bei "Sing meinen Song"

