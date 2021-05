Hat sich Laura Maria Rypa (25) tatsächlich neu verliebt? Im vergangenen Herbst gaben der Sänger Pietro Lombardi (28) und seine Freundin Laura ihre Trennung bekannt. Seitdem spekulierten Fans immer wieder, ob es zwischen dem Paar zu einem Liebes-Comeback kommen könnte. Seit Anfang März soll nun jedoch endgültig Schluss sein. Hat die blonde Schönheit jetzt etwa schon wieder einen neuen Liebhaber?

Während eines Kleidungshauls in ihrer Instagram-Story zeigt Laura unter anderem auch einige Bikinis und ein wenig Unterwäsche, die sie in dem Onlineshop bestellte. Dazu sagt sie, wie nebensächlich: "Getragen zeige ich meine Unterwäsche nicht. Darin sieht mich nur mein Mann!" Hat Laura ihren Fans da etwas vorenthalten und ist bereits wieder in festen Händen? In ihrer Story geht Laura nicht weiter auf den kurzen Kommentar ein. Die Community muss also wohl geduldig warten, bis die blonde Schönheit selbst verrät, ob sie einen neuen Freund hat.

Erst im März erklärte Laura in einer Fragerunde zu ihrem Privatleben, dass sie noch nicht bereit für eine neue Liebe sei. Damals beteuerte sie gegenüber ihren Fans: "Ich möchte die Zeit nutzen, um mich persönlich weiterzuentwickeln, aber auch um aus Fehlern zu lernen, die in der Vergangenheit passiert sind, damit sich diese nicht wiederholen".

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Instagram / lauramaria.rpa Instagram-Star Laura Maria

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

