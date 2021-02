Diese Anzeichen sprechen für sich. Schon seit Wochen wird darüber spekuliert, ob Pietro Lombardi (28) und Ex-Freundin Laura Maria Rypa wieder miteinander anbandeln. Der Sänger hatte die Gerüchteküche dabei immer wieder selbst zum Brodeln gebracht. Erst kürzlich deutete der ehemalige DSDS-Sieger an, dass es derzeit eine Frau in seinem Leben gebe. Ob es sich dabei um Laura oder jemand anderes handelt, war zu diesem Zeitpunkt allerdings unklar. In den sozialen Medien hinterließen die beiden nun aber recht eindeutige Hinweise darauf, dass sie es noch einmal miteinander versuchen: Pietro und Laura posteten Bilder, die offenbar aus demselben Hotelzimmer stammen.

"Auf geht's nach Hamburg", schrieb Pietro zunächst zu einem in seiner Instagram-Story veröffentlichten Video, das aus seinem fahrenden Wagen heraus aufgenommen wurde. Rund drei Stunden später folgte dann ein kurzer Clip, der das Innere eines zweigeschossigen Hotelzimmers zeigt. Etwa zeitgleich postete dann auch Laura einige Videos aus der Hansestadt. Auf einen Schwenk über die nächtliche Skyline folgte eine kleine Roomtour – in der sie genau die Treppe hinuntergeht, die schon in Pietros Clip zu sehen war. Wenn das mal nicht verdammt verdächtig ist...

Nur Stunden zuvor hatte die Influencerin auf der Fotoplattform bereits für den Song "Ci Sarai (Irgendwie)" geworben, für den Giovanni Zarrella (42) seinen Kumpel Pietro mit ins Boot geholt hat. Waren sich Laura und Pietro auf der Fotoplattform zwischenzeitlich entfolgt, hat der "Phänomenal"-Interpret seine Ex-Freundin mittlerweile wieder abonniert. Sofern man angesichts dieser Hinweise noch von "Ex" sprechen kann.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Februar 2021

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Oktober 2020

