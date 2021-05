Liz Kaeber (28) hatte offenbar Lust auf eine Veränderung! Die Influencerin thematisiert auf ihrem Account neben Mode und Reisen vor allem das Thema Beauty. Demnach macht sie auch kein Geheimnis daraus, dass sie seit Jahren Extensions trägt. Von denen hat sie sich nun allerdings erst mal verabschiedet – aber nicht nur das: Liz trägt jetzt auch ihr Naturhaar kürzer und hat dafür sogar selbst Hand angelegt!

Auf einem neuen Instagram-Schnappschuss präsentierte die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihren Fans ihren neuen Look. Statt bis unter die Brust reichen ihre Haare nur noch bis knapp unter die Schultern. Dieser Schnitt scheint der 28-Jährigen ziemlich gut zu gefallen – immerhin hat sie selbst zur Schere gegriffen. Ehemann Nick musste ihr nur beim Kürzen der Haare am Hinterkopf helfen. "Ich bereue es nicht im Geringsten. Ich fühle mich so viel frischer und wohler. Das war wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung", erklärte die Berlinerin in ihrer Story. Sie überlegt sogar, in den nächsten Tagen noch mehr von ihrer Haarpracht abzuschneiden. Da sie aber oft einen Zopf oder Dutt trägt und nicht möchte, dass die Haare dort herausfallen, hat sie diesbezüglich noch ein paar Bedenken.

Liz' Fans sind von dem Look aber schon jetzt hin und weg. Unter den vielen positiven Kommentaren finden sich unter anderem auch Komplimente von Jolina Mennen (28), Phiaka oder Gerda Lewis (28). Letztere schrieb, dass ihr Liz mit der kurzen Mähne viel besser gefalle: "So schön."

Anzeige

Instagram / lizkaeber LIz Kaeber, Influencerin

Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber im April 2021 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de