Immer mehr Promis werden bekannt gegeben! Let's Dance ist seit Jahren ein absolutes Erfolgsformat. Seit einiger Zeit gehen die Profis und ehemalige Promis auf große Livetour. Erst seit wenigen Wochen sind auch die ersten Stars bekannt, die in diesem Jahr mit am Start sind – unter anderem auch Lili Paul-Roncalli (23). Nun gibt es aber endlich Nachschub von einem Halbfinalisten aus dem Jahr 2020: Auch Alles was zählt-Star Tijan Njie (29) wird an der Tour teilnehmen!

Das verkündete nun der Instagram-Account von "Let's Dance". "Wir sind super-happy, ein neues Mitglied für unsere “Let’s Dance“-Tour verkünden zu können: Welcome, liebster Tijan. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist!", heißt es in dem Netz-Beitrag. Doch das ist noch lange nicht alles – denn auch die Profitänzer Christina Luft (31) und Massimo Sinató (40) werden bei der Tour dabei sein, wie RTL weiter verrät.

Damit ist ein für alle Mal die Frage nach Massimos "Let's Dance"-Comeback geklärt und mit wem Lili auf der Tour tanzen wird. Denn noch bis vor wenigen Wochen war nicht ganz klar, ob der 40-Jährige noch in diesem Jahr mit dabei sein wird. Grund: Er und seine Ehefrau Rebecca Mir (29) sind erst vor Kurzem Eltern geworden.

ActionPress Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli im Mai 2020 in Köln

TVNOW / Stefan Gregorowius Luca Hänni und Christina Luft, "Let's Dance"-Paar 2020

Instagram / massimo__sinato Rebecca Mir und Massimo Sinató 2021

