Verena präsentiert im Netz ihren bemerkenswerten Abnehmerfolg! Die mobile Juwelierin nahm an der diesjährigen Staffel von The Biggest Loser teil – und hat den Extrakilos in dem Format den Kampf angesagt. Mit ungebrochenem Willen boxte sie sich durch die Challenges. Zwar reichte es für sie am Ende nicht bis zum Finale – trotzdem hat sie nach ihrer Zeit im Camp ihren Diätplan nie aufgegeben. Das wird nicht zuletzt in einer neuen Vorher-Nachher-Collage deutlich!

"Es ist mal wieder Zeit für einen Rückblick!", schreibt Verena auf Instagram und stellt ihr aktuelles Ich ihrer Silhouette von Dezember 2019 gegenüber. In dieser Zeitspanne habe sie unglaubliche 34 Kilogramm verloren! Diese Gegenüberstellung helfe ihr, nicht mehr in alte Muster zurückzufallen, erklärt sie: "Oft wird einem erst dann, wenn man die 'Verwandlung' bildlich vor sich sieht, bewusst, was man seinem Körper jahrelang angetan hat oder vielleicht auch immer noch antut!"

Auch ihre ehemalige Mitstreiterin Carina ist nach der Show weiterhin motiviert – sie lässt die Pfunde ebenfalls weiterpurzeln. Nach ihrer Zeit im Camp habe sie sich nach Jahren das erste enge Kleid gekauft, schildert sie vor wenigen Tagen. Doch schon Monate später sitzt es nun viel lockerer! "Ich fühle mich jetzt richtig wohl und es ist ein richtig neues Lebensgefühl", freute sie sich.

SAT.1/Melanie Frenzel Verena, "The Biggest Loser"-Kandidatin 2021

Instagram / verena_thebiggestloser2021 "The Biggest Loser"-Bekanntheit Verena

Instagram / carina_thebiggestloser2021 Carina, Kandidatin bei "The Biggest Loser" 2021

