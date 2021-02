Für wen ist der Traum bei The Biggest Loser doch noch nicht vorbei? Die ausgeschiedenen Kandidaten der Abnehm-Show bekommen in dieser Staffel bei "Lucky Loser" eine zweite Chance. Mithilfe der Trainerin Marion Luck können sie weiter an ihrem Übergewicht arbeiten – und der Gewinner des Online-Camps darf zurück auf die griechische Insel Naxos. In ein paar Tagen steht die Entscheidung an – welche der letzten drei Kandidaten es wohl zurück ins Camp schafft?

In der vergangenen "Lucky Loser"-Folge mussten sowohl Manuel als auch Jaimie den Wettbewerb verlassen. Damit entscheidet es sich am Ende zwischen Baksi, Carina und Verena. Doch wer macht das Rennen? Coach Marion gibt im Promiflash-Interview eine erste Prognose ab: "Alle drei Damen sind sehr stark und bringen konstant sehr gute Ergebnisse auf die Waage. [...] Besonders begeistert bin ich von Anfang an von Carina, sie hat in meinem Team wirklich bewiesen, dass sie das Zeug dazu hat, sich zurück ins Camp zu kämpfen."

Doch Carinas Konkurrenz schläft nicht. Verena gibt sich im Gespräch mit Promiflash ebenfalls hoch motiviert: "Ich werde auf jeden Fall alles geben und hart arbeiten, um den Einzug zurück ins Camp zu schaffen." Sie sei unglaublich dankbar, dass sie bei "Lucky Loser" eine zweite Chance erhalten habe, nachdem sie in der vergangenen Episode mit ihrem Partner Manuel bei "The Biggest Loser" rausgeflogen ist.

"The Biggest Loser – Lucky Loser" – die finale Folge am Sonntag, 21. Februar 2021, um 20:00 Uhr, auf SAT1.de.

Baksi bei "Lucky Loser"

Carina bei "Lucky Loser"

Verena bei "Lucky Loser"

