Wie stehen für Verena und Manuel die Chancen, in die nächste Runde einzuziehen? Die The Biggest Loser-Kandidaten wollen auf der griechischen Insel Naxos ihrem Übergewicht zu Leibe rücken. Für die nächsten Challenges teilte sie Camp-Chefin Christine Theiss (40) in Zweiergruppen ein – und steckte den 32-Jährigen mit der Postzustellerin zusammen. Doch schon nach kurzer Zeit kristallisieren sich bei dem Duo Schwierigkeiten heraus.

Bei dem Work-out mit Coach Petra Arvela tut sich Manuel ziemlich schwer und klagt über Probleme mit der Leiste. Seine Partnerin weiß gar nicht, wie sie mit ihm umgehen soll: "Dafür haben wir uns viel zu wenig gekannt oder kennen uns viel zu wenig, sodass ich gar nicht weiß: Bringt es jetzt was, wenn ich zu ihm gehe oder ist ihm das scheißegal?", erklärt sie später. Petra appelliert an das Duo – sie sollen besser zusammenarbeiten, um in der kommenden Herausforderung punkten zu können.

Doch bei der nächsten Partner-Challenge sieht es kaum besser aus: Als Manuel die 42-Jährige an einem Tau vor dem Fall ins Meer bewahren musste, gibt er ziemlich schnell auf. "Ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Ich bin die Leichteste von allen", erklärt Verena. Ihr Mitstreiter konnte sich schon im Vorfeld nicht erklären, was gerade mit ihm los ist. Er sei sich aber bewusst, dass er sich selbst im Weg steht. "Das mit dem Kopf muss einfach funktionieren – sonst sehe ich schwarz", gibt er zu.

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:30 Uhr in SAT.1.

Anzeige

SAT.1 Manuel bei "The Biggest Loser"

Anzeige

Instagram / petraarvelatrainer Petra Arvela, "The Biggest Loser"-Trainierin

Anzeige

SAT.1 Manuel und Petra Arvela bei "The Biggest Loser"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de