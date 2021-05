Wow, was für ein Erfolg! Carina hat an der diesjährigen Ausgabe von The Biggest Loser teilgenommen und ihr Körpergewicht von 114,1 Kilo um ganze 37,16 Prozent reduziert: Sie wiegt mittlerweile nur noch 71,7 Kilo. Mit diesem Gewichtsverlust war sie sogar die beste Nicht-Finalistin der ganzen Staffel! Ihr persönliches Ziel war es, sich eines Tages in einem engen Kleid wohlfühlen zu können – und siehe da, das hat die Bürokauffrau inzwischen geschafft: Im Netz präsentiert Carina jetzt stolz ihre neue Figur!

"Der Weg ist das Ziel", betitelt die zweifache Mutter jetzt die Collage auf ihrem Instagram-Account, auf der sie ihre Fortschritte präsentiert. Nach ihrem Rauswurf sei sie erst einmal shoppen gewesen und habe sich ihren Traum erfüllt: Sie kaufte sich ein eng anliegendes Kleid. "Gut, richtig schön sah es noch nicht aus, aber ein paar Kilos sollten ja auch noch runter", erinnert sich Carina. Doch inzwischen habe sie ihr persönliches Gewichtsziel erreicht und fühle sich in dem Outfit pudelwohl: "Es ist ein richtig neues Lebensgefühl, dass ich so noch gar nicht kannte."

Die Fans der 31-Jährigen sind von ihrem Erfolg restlos begeistert. Unter der Collage finden sich viele positive Reaktionen. "Du kannst stolz auf dich sein", schreibt nur eine von zahlreichen Userinnen. Auch Profiboxerin Christine Theiss (41) lobt die ehemalige Kandidatin für ihren Fleiß und ihre Ausdauer: "Du hast dir dieses Gefühl mehr als verdient."

© SAT.1/Julia Feldhagen Carina im "The Biggest Loser"-Finale

Instagram / carina_thebiggestloser2021 Carina, Kandidatin bei "The Biggest Loser" 2021

© SAT.1/Willi Weber Carina, "The Biggest Loser"-Kandidat

