Können sich Verena und Manuel ihr The Biggest Loser-Aus erklären? In der vergangenen Folge wurden die verbliebenen Kandidaten der beliebten Show in Zweierteams aufgeteilt. So musste sich die Postzustellerin zusammen mit ihrem Partner den Challenges stellen und am Ende auf der Waage überzeugen. Doch dieses Mal reichte es für die beiden nicht. Mit Promiflash sprechen sie nun über ihren Rauswurf.

"Rückblickend hätte ich definitiv an dem Tag meine Ernährung nicht runterfahren dürfen, um mehr Kraft zu haben. Meiner Meinung nach war das neben meinem generellen gesundheitlichen Problem der Hauptgrund für das Ausscheiden", erklärt Manuel im Nachhinein Promiflash. Dem kann die 42-Jährige nur zustimmen – sie hätten seine Kraft für die Challenge gebraucht, um sich Gewichtsboni zu erspielen. "Ich denke, der Paarmodus hat mir das Genick gebrochen. Wir hatten beide ein akzeptables, aber eben kein überragendes Ergebnis", findet sie.

Camp-Chefin Christine Theiss (40) nahm in ihrer letzten Woche allerdings auch ein anderes Problem wahr: "Bei allen hat man den Eindruck, dass die Kommunikation funktioniert, dass das miteinander funktioniert – bei euch beiden habe ich das Gefühl nicht", erklärte sie den beiden Kandidaten am Wiege-Tag.

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:30 Uhr in SAT.1

Anzeige

SAT.1 Manuel, Verena und Petra Arvela bei "The Biggest Loser"

Anzeige

SAT.1/Melanie Frenzel Verena, "The Biggest Loser"-Kandidatin 2021

Anzeige

SAT.1 Verena und Manuel bei "The Biggest Loser"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de